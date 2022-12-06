Кузбасс завоевал 3 Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Фото: пресс-служба АПК

Кроме того, делегация региона взяла по 5 первых, вторых и третьих мест, а также 5 дипломов Попечительского совета.

Финал VIII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» проходил в Кирове. Эксперты оценивали 534 сувенира. Одним из основных критериев стало наличие региональных товаров, сделанных местными мастерами.

Гран-При в номинации «Идея туристического сувенира для детского туризма» отмечены сувенирные леденцы «Витражи Кемерова». Гран-При в номинации «Сувенир города» выиграла авторская обереговая кукла «Крапивушка» Светланы Шефер из пгт Крапивинский. А шарфу-палантину «Тепло Кузбасса» Оксаны Буряк из Юрги присудили Гран-при в номинации «Идея туристического сувенира».