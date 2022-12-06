В Кузбассе выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект-2022»

Фото: пресс-служба АПК

Свои идеи представили 28 социальных предпринимателей.

Конкурсанты занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставляют рабочие места инвалидам и пенсионерам, работают в сфере спорта, социального обслуживания, культуры, образования детей.

Организатором конкурса в Кузбассе выступил региональный Центр инноваций социальной сферы при поддержке Центра «Мой бизнес». Мероприятие проходило уже в восьмой раз, за это время в нем приняли участие более 380 предпринимателей. Три кузбасские компании смогли выиграть ранее всероссийский финал.

В этом году на областном уровне отметили 5 проектов: «Производство непромокаемых аква-подгузников для гидрореабилитации детей с ОВЗ», г. Юрга (ИП Елена Игнатьева); Санаторий «Сибирская здравница», г. Салаир (генеральный директор ООО «СОК «Сибирская здравница» Николай Наумов); Детский развивающий центр «Академия малышей», г. Новокузнецк (генеральный директор ООО «Академия малышей» Ксения Гринкевич); «Обучение олимпийскому виду спорта «стрельба из лука» детей, пожилых людей и людей с ОВЗ на базе клубов «ЛУКИСТРЕЛЫ», г. Кемерово (учредитель ООО «Продвижение» Николай Степанов); «Сообщество родителей Кемеровской области – «Детки!», г. Кемерово (ИП Екатерина Казарина). Теперь их ждет федеральный этап.