В Кузбассе начался межрегиональный форум «Актуальные аспекты подготовки кадров среднего звена для практического здравоохранения»

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии обозначил актуальные задачи, которые сегодня стоят перед системой подготовки среднего медперсонала. В их числе - реабилитация:

- Это востребованная специализация, такие специалисты работают не только с физическими аспектами, а, в первую очередь, с психикой подопечного. Реабилитологи нужны людям с инвалидностью и получившим травмы, онкобольным, спортсменам. Я уверен, что надо усилить подготовку студентов медколледжей по направлению «реабилитация» среди среднего персонала, потому что медсестры ближе всего к пациенту, чувствуют его состояние.

Глава региона напомнил, что власти делают многое, чтобы молодые специалисты-медики чувствовали поддержку. К примеру, на базе Кузбасского медицинского колледжа создан первый и пока единственный в России Центр опережающей профподготовки для повышения квалификации среднего медицинского персонала и помощи при поступлении выпускников колледжа в вузы.

Сегодня в состав Кузбасского медицинского колледжа входят 10 филиалов в разных городах региона. Всего в колледже обучается 6 897 человек.