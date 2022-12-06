В Новокузнецк поступили два очередных экологичных трамвая

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в южную столицу Кузбасса поступили первые два трамвая из партии 2022 года.

Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, первый из вагонов уже проходит процедуру регистрации и готовится выйти на линию по 10-му маршруту.

К концу этой недели будет произведена отгрузка ещё 2-3 трамваев. Всего до конца нынешнего года в Новокузнецк должно поступить 7 единиц экологичной техники. Трамваи произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Оставшиеся четыре единицы (по контракту поставки) должны быть доставлены в город до середины 2023 года.

Трамваи имеют низкопольную среднюю площадку, систему климат-контроля, USB порты для зарядки гаджетов, медиакомплексы и прочее дополнительное оборудование для комфорта и удобства пассажиров.