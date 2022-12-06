Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 16:16

В Новокузнецк поступили два очередных экологичных трамвая

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в южную столицу Кузбасса поступили первые два трамвая из партии 2022 года.

Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, первый из вагонов уже проходит процедуру регистрации и готовится выйти на линию по 10-му маршруту.

К концу этой недели будет произведена отгрузка ещё 2-3 трамваев. Всего до конца нынешнего года в Новокузнецк должно поступить 7 единиц экологичной техники. Трамваи произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Оставшиеся четыре единицы (по контракту поставки) должны быть доставлены в город до середины 2023 года.

Трамваи имеют низкопольную среднюю площадку, систему климат-контроля, USB порты для зарядки гаджетов, медиакомплексы и прочее дополнительное оборудование для комфорта и удобства пассажиров.