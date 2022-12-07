Потребительские кредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

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Рейтинг составили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Они учитывали ставку, срок, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения, надежность и значимость банков на рынке. С помощью калькулятора сервиса «Выберу.ру» были рассчитаны 20 наиболее выгодных для заемщиков вариантов.

Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» позволяет получить до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых. Деньги выдаются на разные цели без ограничений, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Срок - от 6 месяцев до 7 лет. Возможно досрочное погашение.

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Ставка составит 4,9% годовых, если вы подадите заявку на кредит в мобильном приложении BL-Online, подпишете документы безбумажным способом и подключите финансовую защиту. Рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте Банка «Левобережный», просто введите нужную вам сумму и выберите срок.

При подаче заявки другими способами и подключении финансовой защиты ставка - 5,5% годовых. Просто оставьте заявку на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка в Кемеровской области:

г. Кемерово, пр. Молодежный, 3а и ул. Ноградская, 16

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103 и ул. Кирова, 57

г. Калтан, ул. Комсомольская, 55

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина, 57/1

Советуем поторопиться, акция продлится до 18 декабря.