Сергей Цивилев извинился перед мобилизованным кузбассовцем

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный кузбассовец пожаловался губернатору Сергею Цивилеву в эфире радио «Маяк-Кузбасс» на то, что его семье не было оказано помощи.

Мариинец, находящийся сейчас в зоне СВО, дозвонился на прямой эфир главы Кузбасса. Он рассказал, что его семье не было предоставлено обещанного бесплатного угля. Жена была вынуждена купить его на свои деньги. Более того, супруга мобилизованного недавно перенесла операцию, и ей пришлось самой перетаскивать уголь, так как отсутствует помощь соцработника.

Сергей Цивилев связался с главой Мариинска Александром Кривцовым и поручил ему немедленно выехать к семье мобилизованного и разобраться в ситуации. По его словам, мэр должен выплатить супруге мобилизованного деньги, потраченные на покупку угля.

- Я приношу извинения, - сказал глава Кузбасса, отметив, что теперь глава города будет лично курировать семью военнослужащего.