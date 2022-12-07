Власти рассказали, когда в парке Жукова в Кемерове установят самолет

Парк Жукова Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Самолет в отремонтированном парке Жукова в Кемерове может появиться уже до Новогодних праздников. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямого эфира на радио.

Отвечая на вопрос радиослушателя о том, когда в парке будет установлен обещанный самолет, глава региона рассказал, что Министерство обороны РФ распределило в Кузбасс две единицы техники – один самолет появится в парке Жукова в Кемерове, другой – в Новокузнецке. Сначала кемеровский самолет подготовили в Министерстве обороны, убрав из салона все лишнее. Сейчас он прибыл в Кузбасс, где специалисты занимаются внешним видом техники. При этом в парке Жукова уже подготовлено место для установки самолета - взлетная полоса с подсветкой.

- Очень надеюсь, что успеем поставить самолет до Новогодних праздников. Это очень важно, чтобы дети, когда будут играть на каникулах, могли бы вокруг этого самолет бегать... Если это не удастся, то к 23 февраля он точно стоять будет, - сказал Сергей Цивилев.

В ходе эфира не уточнялось, какой именно самолет будет установлен в парке Жукова, но раньше проходила информация, что это будет МИГ-29.