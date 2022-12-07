Компания Tele2 запустила сервис выкупа смартфонов

Фото: пресс-служба Tele2.

Оператор мобильной связи Tele2 запустил сервис выкупа подержанной техники. Клиенты компании могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи и получить за них денежное вознаграждение.

Компания поддерживает стратегию осознанного потребления и безопасности. Продажа бывшего в употреблении гаджета – это способ подарить своему старому смартфону вторую жизнь, получить дополнительные деньги и сэкономить при покупке новой техники.

Проект запущен во всех российских регионах присутствия Tele2 (кроме Калининграда). Компания будет принимать смартфоны и планшеты на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS, которым не больше пяти лет. Это более 1300 моделей разных брендов и производителей. Устройства можно сдать в розничной сети Tele2, при этом восстановлением смартфонов и их продажей будет заниматься партнер оператора.

Сумма вознаграждения будет зависеть от модели, даты производства и состояния гаджета. Наличие коробки, дополнительных аксессуаров, чека или гарантийного талона не влияет на цену выкупа.

При проведении бесплатной диагностики в салоне связи специалист проверит серийный номер аппарата, удалит пользовательские настройки и связи с учетными записями. Если предложенная цена устроит клиента, он заключает договор. Подробнее об условиях выкупа техники можно узнать в сети Tele2 и на сайте партнера.