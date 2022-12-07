В Кузбассе врачи вернули пациентке слух

Фото: Минздрав Кузбасса

Кузбасские хирурги-оториноларингологи провели серию операций пациентке, чтобы вернуть ей слух. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Проблемы у женщины начались еще в детстве из-за частых простуд и осложнений в виде гнойных отитов. А со временем барабанная перепонка разрушилась. Кузбасские врачи создали женщине новую - из тонкой соединительной ткани височной мышцы.

По словам врача-хирурга Егора Сафоненко, из-за долгого отсутствия барабанной перепонки у пациентки возник дефект цепи слуховых косточек. Чтобы восстановить поврежденный фрагмент, потребовалась еще одна операция, в ходе который был установлен титановый протез.

После хирургических вмешательств слух пациентки начал восстанавливаться. Теперь женщина слышит даже шепот.