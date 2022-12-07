В Кемерове на остановках появятся электронные табло

В Кемерове до конца года на шести остановках общественного транспорта будут установлены электронные табло. Об этом рассказали в администрации города.

Экран у кинотеатра «Юбилейный». Фото: администрация г. Кемерово

Монтаж двух экранов уже ведется – у киноцентра «Юбилейный» (со стороны ТРК «Променад») и на остановке «Бульвар Строителей» (в сторону центра).

Еще четыре табло установят на остановках «Главпочтамт», «Киноцентр «Юбилейный» (в сторону Ленинского района), «СКК «Октябрьский» на улице Терешковой (в сторону Кузбасского моста) и «Сельская больница» (в сторону центра).

Табло будут показывать, сколько времени осталось до прибытия следующего автобуса или троллейбуса. Также на экране будет отображаться время и температура воздуха.

Экраны научат работать уже на следующей неделе. В будущем количество табло будет увеличено.