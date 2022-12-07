В 2022 году у 4000 жителей малых сел Кузбасса появилась качественная мобильная связь и скоростной интернет

В 2022 году более 4000 жителей малых сел и деревень Кузбасса были обеспечены качественной мобильной связью и скоростным интернетом. Об этом сообщила пресс-служба АПК со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева.

Фото: пресс-служба АПК

В этом году было введено в эксплуатацию десять базовых станций в населенных пунктах, в которых живут от 100 до 500 человек. Мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной беспроводной интернет появились у жителей пяти округов: Мариинского (Тюменево, Куркули, Петровка, Камышенка, села Мальковка и Рубино), Крапивинского (Сарапки, поселок Плотниковский), Топкинского (деревня Цыпино) и Юргинского (деревня Копылово).

- Важно обеспечить равный доступ к услугам связи для всех жителей региона, вне зависимости от места их проживания, - сказал Сергей Цивилев, подчеркнув, что сельские жители должны иметь доступ к государственным и электронным сервисам, могли учиться и работать в онлайн-режиме, совершать покупки наравне с городскими жителями.

До 2030 года все маленькие села Кузбасса планируется обеспечить скоростным беспроводным интернетом. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».