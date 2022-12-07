В Кузбассе начал работу колл-центр прямой линии губернатора

Вопросы для прямой линии будут приниматься в будние дни.

Сегодня с 14.00 начал работу колл-центр прямой линии губернатора Сергея Цивилева, которая состоится 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Жители области могут задать свои вопросы, позвонив по многоканальному номеру телефона 8 (3842) 900-399. При обращении нужно назвать свое имя, телефон и адрес (на него будет отправлен ответ).

Вопросы для прямой линии будут приниматься в будние дни: с 7 по 14 декабря - с 14.00 до 17.00, а 15 декабря, в день прямой линии, - с 09.00 до завершения мероприятия.

Напомним, что прямая линия Сергея Цивилева пройдет 15 декабря с 12.00 до 14.00 в эфире телеканалов «Россия24», «Кузбасс 1» и «Десятка», радиостанции «Кузбасс FM» и на сайте vesti42.ru. Трансляцию можно посмотреть в социальных сетях.

Также задать вопросы можно на портале «Кузбасс онлайн».