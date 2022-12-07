В Кузбассе семья погибшей под колесами поезда девочки отсудила у РЖД более 2 миллионов рублей

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе супругам, ребенок которых погиб на железной дороге, выплачено 2,3 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Трагический инцидент произошел в Белове в сентябре прошлого года. Девочка возвращалась из школы домой, и при переходе через железнодорожные пути ее сбил грузовой поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась.

После трагедии Беловская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. После чего прокурор подал иск в суд о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей. Суд встал на сторону супругов и обязал выплатить им 2,3 млн рублей. На данный момент компенсация перечислена в полном объеме.