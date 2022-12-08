Мэр Кемерова показал боевой истребитель МиГ-29, который будет установлен в парке Жукова

Фото: администрация г. Кемерово

Боевой истребитель Миг-29 готовят к установке в парке Жукова. Об этом сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Мэр отметил, что подобные самолеты стоят на вооружении в России и многих других странах. Еще недавно кемеровский МиГ-29 нес боевое дежурство в составе Воздушно-космических сил России. Самолет был получен нашим городом от Минобороны России, но при этом борт был полностью демилитаризован: было убрано все боевое оборудование, двигатели.

Сейчас специалисты «Кемеровохиммаша» готовят самолет к установке. Поскольку размах крыльев истребителя достигает 12 метров, при перевозке крылья отстыковали. На данный момент машиностроители уже завершили основную часть работ: собрали корпус, очистили фюзеляж от старой краски, нанесли первый слой грунтовки. В ближайшее время приступят к покраске истребителя.

Фото: администрация г. Кемерово

Самолет планирую уствновть в парке Жукова, где специально для него построена взлетно-посадочная полоса с подсветкой, до конца года.