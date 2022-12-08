Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 2:19

В Кузбассе хотят ужесточить приговор бывшему гендиректору торгового центра «Зимняя вишня»

Анастасия СЕРГЕЕВА
В начале октября Центральный районный суд Кемерова признал Вишневского виновным в получении взятки

В начале октября Центральный районный суд Кемерова признал Вишневского виновным в получении взятки

Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

В Кемеровский областной суд поступило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневскома. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В начале октября Центральный районный суд Кемерова признал Вишневского виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Предпринимателя приговорили к восьми годам колонии строгого режима и назначили штраф равный трехкратному размеру взятки, то есть 21 млн рублей.

Прокуратура посчитала, что дополнительного наказание в виде штрафа, назначенное Вишневскому, слишком мягкое и обратилась в апелляционную инстанцию. Судебное заседание пройдет 27 декабря 2022 года.

Напомним, что ранее прокуратура запрашивала для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа.