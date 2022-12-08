Застрявший на балконе Санта Клаус напугал кузбассовцев

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 / ВКонтакте

В Кузбассе пользователи Сети обсуждают фигуру Санта Клауса, висящую на балконе многоэтажки. Накануне снимки были опубликованы в сосетях.

На балкон Санту повесили жители пятиэтажки на проспекте Кирова в Ленинске-Кузнецком. Издалека кажется, что это живой человек, однако на самом деле висит поделка.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 / ВКонтакте

- Санта застрял на балконе. Вот так шутка, а если у бабули инфаркт будет от этой картины? – написал автор снимков.

Некоторым комментаторов идея понравилась, другие сообщили, что вызвали бы скорую и спасателей, увидев такого Санту.