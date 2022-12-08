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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:53

В Кузбассе за сутки 82 человека заболели коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе за последние сутки зафиксировано 82 новых случая коронавируса – на 14 случаев больше, чем днем ранее. Данные на 8 декабря сообщили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки скончались два человека. А за весь период пандемии зарегистрировано 2 806 летальных исходов.

С начала наблюдений COVID-19 был диагностирован у 211 633 жителей Кузбасса: 208 128 из них выздоровели (75 только за последние сутки), 699 находятся на лечении.