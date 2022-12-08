В Кузбассе школьник без спроса взял машину родителей и погиб в ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Гурьевске 15-летний школьник погиб в ДТП. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Подросток тайком от родителей взял ключи от машины Toyota Corolla Fielder и поехал кататься. В районе кладбища на объездной дороге Салаир - Гурьевск он не справился с управлением, в итоге иномарка съехала с трассы и упала в кювет. Мальчик умер на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

С начала года в Кузбассе зарегистрировано около 1500 нарушений, связанных с управлением транспортом несовершеннолетними. С участием подростков произошло 25 ДТП, в результате которых 25 человек получили травмы, один погиб.

В полиции Кузбасса напомнили, что все водители обязаны иметь при себе водительские права. За управление подростками старше 16 лет мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без права управления предусмотрен штраф в размере до 15 000 рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут родители.