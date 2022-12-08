Уровень загрязнения воздуха - повышенный: синоптики рассказали, чем дышали кузбассовцы в ноябре

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ноябре в Кузбассе был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, чем дышали жители региона в прошлом месяце.

В Кемерове в Заводском районе наблюдалась повышенная концентрация в воздухе диоксида азота (1,6 ПДК) и фенола (1,4 -1,8 ПДК). В Кировском районе зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами (1,1 ПДК), в Центральном - оксидом углерода (1,1 ПДК).

В Новокузнецке было выявлено еще больше загрязняющих веществ в воздухе. Так, во всех районах города, кроме Куйбышевского зафиксировано повышенное содержание фтористого водорода (1,3 - 2,8 ПДК). В Центральном (2,9 ПДК), Куйбышевском (3,8 ПДК), Кузнецком (2,1 ПДК), Заводском (1,5 ПДК) и Новоильинском (1,5 ПДК) районах был повышенный уровень загрязнения воздуха сероводородом. В Центральном и Куйбышевском районах также наблюдалось повышение по уровню загрязнения взвешенными веществами (от 1,2 - 1,9 ПДК). Кроме того, в Центральном районе было повышено содержание в воздухе взвешенных частиц РМ10 (1,1 - 1,8 ПДК), взвешенных частиц РМ2,5 (1,5-2,7 ПДК) и оксида углерода (1,6 ПДК).

В Прокопьевске в целом по городу уровень загрязнения воздуха также характеризуется как повышенный. В Центральном районе был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода (1,5 ПДК).