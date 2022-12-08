В Кузбассе на выходных пойдет снег

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе на выходных ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в пятницу, 9 декабря, ночью будет -19… -24 градусов, местами до -32, днем -13… -18, местами до -23. Ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

В субботу, 10 декабря, ночные температуры составят -15… -20 градусов, местами до -27, а дневные -12… -17. Ночью подует юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, днем - западный, 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, будут поземки, метели. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 11 декабря, ночью столбики термометров будут показывать -18… -23, местами до -30, днем -17… -22 и местами -11… -16. Ветер будет северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Прогнозируется небольшой и местами умеренный снег, метели.