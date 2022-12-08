78-летний житель Кузбасса убил знакомого из ревности

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В Юрге будут судить 78-летнего пенсионера, который убил знакомого из ревности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина испытывал симпатию к 41-летней приятельнице и решил предложить ей сойтись. Однако он увидел с балкона, что женщина во дворе общается с их общим знакомым и приревновал. Пенсионер начал предъявлять претензии 46-летнему сопернику. В ходе ссоры он ударил мужчину ножом в спину и после этого пошел домой. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

На пенсионера завели уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сейчас дело передано в суд.