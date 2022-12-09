В Кузбассе за сутки у 85 человек был диагностирован коронавирус

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе наблюдается небольшой подъем заболеваемости коронавирусом: за последние сутки зафиксировано 85 новых случаев (днем ранее было 82). Данные на утро 9 декабря сообщили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки скончались два пациента. Всего пандемия унесла жизни 2 808 кузбассовцев.

С начала наблюдений в регионе COVID-19 был диагностирован у 211 718 человек: 208 162 из них выздоровели, 748 находятся на лечении.