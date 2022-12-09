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НовостиОбщество9 декабря 2022 3:48

В кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» нашли нарушения пожарной безопасности

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

В ледовом дворце «Кузбасс» нашли нарушения пожарной безопасности, в связи с чем прокурор Центрального района обратился в суд. Об этом сообщили в суде Центрального района Кемерова.

Прокурор подал иск к ГАУ «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса» с требованием устранить нарушения пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу проспект Притомский, 12 – там находится ледовый дворец «Кузбасс».

Судебное заседание по данному гражданскому делу назначено на 21 декабря.

Напомним, что ледовый дворец «Кузбасс» был открыт весной 2021 года. Спортивное сооружение ориентировано на хоккей с мячом и конькобежные виды спорта.