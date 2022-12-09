Уникальный случай: житель Кузбасса 45 минут находился в состоянии клинической смерти, но смог выжить

Фото: телеграм-канал Дмитрия Беглова

Житель Мариинска 45 минут находился в состоянии клинической смерти, но смог выжить благодаря усилиям врачей. Об уникальном случае спасения рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Мужчина поступил в Мариинскую больницу, и медики приняли решение транспортировать пострадавшего в Кемерово. В ожидании подмоги реаниматологи оказали первую помощь пациенту, проведя все необходимые реанимационные мероприятия и заставив сердце мужчины биться. После этого пациент был транспортирован медиками Центра медицины катастроф на вертолете санавиции в областную столицу. Пострадавшего доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансере им. академика Л.С. Барбараша, где врачи продолжили оказывать ему необходимую помощь.