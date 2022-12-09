Кузбассовца, который поджег автомобиль соседки, заставили выплатить более 400 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове судебные приставы взыскали с мужчины более 400 тысяч рублей за поджог автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина невзлюбил свою соседку и однажды взял и поджег ее машину. После этого на кемеровчанина завели уголовное дело. Суд признал поджигателя виновным и приговорил к двум годам лишения свадьбы условно, а также обязал выплатить компенсацию ущерба, причиненного преступлением.

Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на средства должника в банке и его заработную плату, а также временно ограничил мужчине выезд за границу. После этого поджигатель выплатил компенсацию.