В Кемерове на шести остановках оборудовали электронные табло

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на шести остановках смонтировали электронных табло, на которых будет отображаться информация о движении общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Табло появились на остановках «Киноцентр «Юбилейный» (с обеих сторон), «Бульвар Строителей» (в сторону центра), «Главпочтамт» (в сторону Ленинского района), «СКК «Октябрьский» на улице Терешковой (в сторону Кузбасского моста) и «Сельская больница» (в сторону центра).

На экранах отображается, сколько минут осталось до прибытия следующего автобуса или троллейбуса, а также текущее время и температура воздуха. Сейчас электронные табло тестируют, а со следующей недели они начнут работать.

В будущем планируется оснастить такими табло и другие остановки.