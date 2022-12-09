Житель Кузбасса отсудил 250 тысяч рублей за неработающий смартфон

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кузбасса осудил 250 тысяч рублей за неработающий смартфон модели APPLE Iphone 11 Pro 64 GbGold. Об этом рассказали в Кемеровском районном суде.

Мужчина купил гаджет в декабре 2019 года за 89 990 рублей. Придя домой, он обнаружил, что смартфон не подключается к интернету и к сети 3G, не ловит сеть. Через несколько дней покупатель вернулся в магазин с заявлением на проведение ремонта – телефон был на гарантии. Но мужчине отказали, объяснив это тем, что специалисты сервисного центра нашли в устройстве несанкционированные модификации. При этом мужчина никаких несанкционированных модификаций смартфона не осуществлял.

Покупатель обратится в суд и выиграл его. Компанию-продавца обязали выплатить кузбассовцу 265 265 рублей 50 копеек. В эту сумму вошли 89 990 рублей стоимости смартфона, 50 000 рублей – неустойка за просрочку исполнения требования о возврате стоимости товара, 8 999 рублей – неустойка за невыполнение требования о предоставлении на период ремонта товара, обладающими такими же потребительскими свойствами, 5000 рублей – компенсация морального вреда, 76 994 рубля 50 копеек – штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и 34 282 рубля – расходы по оплате судебной товароведческой экспертизы.