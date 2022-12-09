В Кемерове временно ограничат стоянку транспорта на Притомском проспекте

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове временно ограничат парковку и стоянку на Притомском проспекте в связи с церемонией возложения цветов у Мемориала Воину-Освободителю. Об этом сообщили в городской администрации.

10 декабря в 14.30 у мемориала пройдет мероприятие в честь 100-летия со дня рождения участника ВОВ Николая Масалова. В торжественной церемонии примут участие юнармейцы, активисты школьных музеев, участники поисковых отрядов.

В связи с проведением мероприятия по Притомскому проспекту от кольца в сторону улицы Волгоградской в районе парковки у мемориального комплекса временно ограничат остановку и стоянку транспорта. Также будет запрещен въезд на парковку мемориального комплекса. Ограничения будут действовать с 20.00 пятницы, 9 декабря, до окончания церемонии 10 декабря.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что Николай Масалов - уроженец Кузбасса. 30 апреля 1945 года во время ожесточенных боев за взятие Берлина он спас трехлетнюю немецкую девочку. В память о подвиге нашего земляка в ноябре этого года в Кемерове был открыт Мемориал Воину-Освободителю - копия памятника, установленного в берлинском Трептов-парке.