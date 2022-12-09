В Кемерове автобусы украсят к Новому году

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове работники транспортной компании решили подарить новогоднее настроение горожанам и для этого украшают общественный транспорт. Автобусы с праздничной иллюминацией выйдут на линию уже в понедельник, 12 декабря, сообщили в городской администрации.

К празднику преобразятся автобусы № 23, № 27 и № 51, которые связывают несколько районов города.

Световую иллюминацию монтируют на корпусах. В мэрии отметили, что корпуса выполнены из прочного стеклопластика и не подвержены коррозии. После праздников общественный транспорт вернут к первоначальному состоянию. Иллюминацию демонтируют, а отверстия восстановят с помощью специальной мастики.

- Иллюминация выполнена из силикона. К низким температурам и влажности она адаптирована благодаря изоляции световых элементов, - сообщили в мэрии, подчеркнув, что, по заключению экспертов Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, гирлянды не сказываются на безопасности дорожного движения.