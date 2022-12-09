В Кузбассе заведующего отделением больницы будут судить за взятки

Фото:СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе будут судить 47-летнего заведующего нейрохирургическим отделением одной из больниц, который обвиняется в получении взяток. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в 2020 году медик предложил предпринимателю помощь в заключении госконтрактов на поставку узкопрофильных медицинских расходных материалов. Взамен завотделением попросил денежное вознаграждение. С августа 2021-го по март этого года представитель фирмы передал врачу 370 тысяч рублей. В ноябре 2021 года он совместно с другим индивидуальным предпринимателем приобрел для заведующего отделением массажное кресло за 255 тысяч рублей. Врача задержали и предъявили ему обвинение по статьям УК РФ о получении взятки (ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ).

В ходе следствия была проделана огромная работа: осмотрено более 700 предметов и документов, изучено порядка 30 тысяч файлов с электронной почты, допрошено порядка 30 свидетелей. Изначально заведующий нейрохирургическим отделением не сотрудничал со следствием, однако под тяжестью собранных доказательств признал вину. Следствие наложило арест на имущество мужчины на общую сумму порядка 12,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

В отношении предпринимателей, которые давали взятки, также были возбуждены уголовные дела.