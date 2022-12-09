В Кемерове увековечили память героя СВО

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Кемерове в День героев Отечества состоялось торжественное открытие памятной доски в честь погибшего в ходе специальной военной операции сотрудника новокузнецкого ОМОН «Рубеж» старшего сержанта Антона Клопова. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Мемориальная табличка установлена на школе №74, где когда-то учился погибший росгвардеец.

В церемонии приняли участие начальник кузбасского управления ведомства генерал-майор Юрий Кель, представители городской администрации, ветераны, сослуживцы, родные и близкие героя, а также педагоги и воспитанники профильных классов Росгвардии.

Право торжественного открытия памятной доски было предоставлено членам семьи Антона Клопова. После этого участники церемонии возложили к мемориальной табличке цветы, а сотрудники ОМОН произвели оружейный салют в память о боевом товарище.

Юрий Кель напомнил собравшимся, что Антон Клопов до спецоперации на Украине не раз бывал на Северном Кавказе, где выполнял боевые задачи и обеспечивал правопорядок.

- В нашей памяти он остался смелым, мужественным, готовым всегда прийти на помощь своим товарищам, - сказал генерал-майор Юрий Кель.

За проявленный героизм и отвагу при исполнении служебного долга по защите жителей Донецких и Луганских республик старший сержант Антон Клопов посмертно награжден орденом Мужества.

К слову, это уже не первый герой СВО, память о котором увековечена на стенах кузбасских школ. В конце ноября в Киселевском педагогическом колледже открыли памятную доску погибшему в ходе проведения специальной военной операции сотруднику новокузнецкого ОМОН «Рубеж» прапорщику Илье Михалеву, который погиб во время спецоперации, прикрывая своих товарищей. За свой подвиг он также был посмертно награжден орденом Мужества.