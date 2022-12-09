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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:23

В Кузбассе почтили память героев Отечества

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Памятный митинг прошел на территории Юргинского гарнизона.

Памятный митинг прошел на территории Юргинского гарнизона.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В пятницу, 9 декабря, в Юрге прошел памятный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В нем принял участие и глава региона Сергей Цивилев, который прибыл в город с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Губернатор Кузбасса и участники митинга возложили цветы к памятнику-обелиску «Российским воинам локальных конфликтов», почтили память Героев Отечества минутой молчания.

Также Сергей Цивилев наградил особо отличившихся в подготовке в юргинском учебном центре, передал в гарнизон автомобили для обучения мобилизованных и провел личный прием.

Добавим, что торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, прошли сегодня по всему Кузбассу. И во всех муниципалитетах возложили цветы к памятникам героям-воинам.