В Кузбассе почтили память героев Отечества

Памятный митинг прошел на территории Юргинского гарнизона. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В пятницу, 9 декабря, в Юрге прошел памятный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В нем принял участие и глава региона Сергей Цивилев, который прибыл в город с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Губернатор Кузбасса и участники митинга возложили цветы к памятнику-обелиску «Российским воинам локальных конфликтов», почтили память Героев Отечества минутой молчания.

Также Сергей Цивилев наградил особо отличившихся в подготовке в юргинском учебном центре, передал в гарнизон автомобили для обучения мобилизованных и провел личный прием.

Добавим, что торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, прошли сегодня по всему Кузбассу. И во всех муниципалитетах возложили цветы к памятникам героям-воинам.