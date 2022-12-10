«Не заметил пешехода»: стали известны детали ДТП, в котором погибла пожилая кемеровчанка

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В аварии, произошедшей в пятницу, 9 декабря в Кемерове, погибла 82-летняя пенсионерка. Обстоятельства ДТП рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дорожное происшествие случилось около 11:10 на улице Волгоградской. 37-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. От полученных травм пенсинерка скончалась на месте. Как пояснил водитель иномарки, при проезде перекрестка его ослепило солнце и он не заметил человека на дороге.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.