В Кузбассе зарегистрировано 80 новых заболевших коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за последние сутки выявлено 80 новых случаев коронавируса (днем ранее было 85). Данные на утро 10 декабря сообщили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки от последствий коронавируса умерли два пациента. Всего пандемия унесла жизни 2 810 кузбассовцев.

С начала наблюдений COVID-19 был обнаружен у 211 798 жителей региона: 208 223 из них выздоровели (61 - только за последние сутки), 765 продолжают лечение.