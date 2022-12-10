Губернатор Кузбасса вновь провел личный прием военнослужащих в Юрге

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Юргу посетил учебный центр, где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Глава региона в очередной раз проверил условия размещения и обучения военнослужащих, а также провел личный прием – на него пришли солдаты не только из Кузбасса, но и из Иркутской области.

- В кратчайшие сроки все обращения удовлетворят. Все озвученные военнослужащими вопросы касаются оказания помощи семьям, по всем проблемам решения мы принимали сразу, на месте. Для этого подключаются и главы территорий, и предприятия, - рассказал Сергей Цивилев, отметив, что заявления мобилизованных из других регионов будут также переданы для исполнения.

Губернатор отметил особо отличившихся военнослужащих кузбасскими наградами, а также вручил командирам подразделений ключи от новых машин УАЗ, на которых военнослужащие смогут тренироваться перед отправкой на спецоперацию.