В соцсетях обсуждают «пизанскую» елку, установленную в Кузбассе

На центральной площади в беловском поселке Новый городок установили «пизанскую» елку. Местные жители выложили в соцсети снимки, на которых видно накренившееся дерево.

Фото: Типичный Кузбасс / ВКонтакте

По словам очевидцев, елку поставили на бордюр, поэтому она и выглядит кривовато. По всей видимости, новогодняя красавица появилась на площади недавно, так как она еще не украшена игрушками.

- Жители города делают ставки - поправят еще или «так сойдет», - написал автор снимка.

В комментариях пользователи шутят, что елка хоть и кривая, но зато настоящая. Другие жители переживают, как бы дерево не рухнуло прямо в новогоднюю ночь.