В Кузбассе проходят памятные мероприятия к 100-летию Николая Масалова

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня в Кузбассе проходят памятные мероприятия к 100-летию нашего земляка Николая Масалова. Торжественный митинг прошел на малой родине героя - в пгт Тяжинский, сообщает пресс-служба АПК.

Губернатор Сергей Цивилев возложил цветы на могилу нашего прославленного земляка и принял участие в торжественном митинге на площади Победы. Он отметил, что подвиг Николая Масалова известен во всем мире: с риском для собственной жизни кузбассовец вынес из-под огня немецкую девочку. С тех пор прошло 77 лет, но об этом поступке помнят до сих пор.

- Его подвиг — яркое свидетельство того, что для русского воина главное — справедливость и мир. На таких поступках надо воспитывать молодежь, — сказал Сергей Цивилев.

Сегодня памятные мероприятия, посвященные 100-летию Николая Масалова, проходят по всему региону. В частности, в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю дежурит почетный караул, а 14:30 там состоялся торжественный митинг.