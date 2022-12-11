Жители Кузбасса недовольны массовым исчезновением детских площадок

Детские площадки исчезают из дворов Кузбасса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях появились сообщения от жителей города Белово, что во дворах демонтируют детские развлекательные площадки.

Накануне вечером в 6-м микрорайоне Белова расформировали детский городок, чему возмущены жильцы. Особенно горожане недовольны тем, что площадку убрали в позднее время, поэтому жители дома не смогли помешать происходящему. Подобная ситуация произошла и на улице Железнодорожной.

Кузбассовцы переживают, что в предновогоднее время и в новогодние каникулы детям негде будет играть. Причины ситуации неизвестны.