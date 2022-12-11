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НовостиОбщество11 декабря 2022 8:54

Жительнице Кузбасса грозит срок за микрозайм, оформленный на сестру

Женщина взяла кредит на сестру по ее паспорту
Полина ГАНИЧКИНА
Займ на три тысячи рублей обернулся уголовным сроком

Займ на три тысячи рублей обернулся уголовным сроком

Фото: Даниил ОПАРИН

19-летняя прокопчанка оказалась должна восемь тысяч рублей за кредит, который не брала.

Девушке стали поступать звонки от сотрудников микрофинансовой организации с требованиями внести платежи по займу. Однако, никаких займов она не брала.

Оказалось, что сестра пострадавшей, проживающая с ней в одной комнате общежития, похитила ее паспорт и взяла по нему микрозайм на 3000 рублей. Сотрудники МФО обман не заподозрили, так как сестры очень похожи внешне.

Пострадавшая обратилась в полицию, вследствие чего на похитительницу документов заведено уголовное дело - теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы.