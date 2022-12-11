Жительнице Кузбасса грозит срок за микрозайм, оформленный на сестру

Займ на три тысячи рублей обернулся уголовным сроком Фото: Даниил ОПАРИН

19-летняя прокопчанка оказалась должна восемь тысяч рублей за кредит, который не брала.

Девушке стали поступать звонки от сотрудников микрофинансовой организации с требованиями внести платежи по займу. Однако, никаких займов она не брала.

Оказалось, что сестра пострадавшей, проживающая с ней в одной комнате общежития, похитила ее паспорт и взяла по нему микрозайм на 3000 рублей. Сотрудники МФО обман не заподозрили, так как сестры очень похожи внешне.

Пострадавшая обратилась в полицию, вследствие чего на похитительницу документов заведено уголовное дело - теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы.