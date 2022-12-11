На следующей неделе в Кузбассе сильные морозы не ожидаются

Ожидаются снегопады и сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным синоптиков, холодная погода в Кузбассе ожидается в первый день следующей недели. В ночь на понедельник, 12 декабря, столбик термометра опустится до минус 25 градусов ниже нуля.

В течение последующих семи дней температура воздуха будет не ниже 20 градусов, в самый теплый день недели, вторник, ночью ожидается − 14 градусов, днем − 7, из осадков жителей ждет снег.

Также ожидаются порывы сильного ветра, скорость которого будет достигать до 12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что снегопады с порывами ветра, совместно с частыми изменениями температуры, могут вызвать гололедицу.