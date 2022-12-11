Жители Кузбасса жалуются, что единственный в городе роддом так и не открыли после ковида

Фото: Сообщество ВКонтакте «Новокузнецк ОНЛАЙН»

Жительницы Белова направили жалобы губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о том, что в городе не хватает родильного дома.

Единственный роддом был переквалифицирован в ковидный госпиталь, однако, когда необходимость в нем отпала, родильный дом по неизвестным причинам открыт не был.

В комментариях к посту в соцсетях выразили свое недовольство и жители других городов Кузбасса.

— Если бы только в Белово. Прокопьевск и Мыски в той же ситуации. В Междуреченске на грани закрытия был. Все в Новокузнецк едут: а в Новокузнецке работают два из четырех, и бедные врачи зашиваются от количества родов в день [...] Кто такое выдержит? — прокомментировали жалобу кузбассовцы.