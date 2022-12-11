В Кузбассе растут цены на жилье и спрос на него

Данные Росреестра свидетельствуют о повышении цен на квартиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, цены на квадратный метр в 2022 году по сравнению с 2020-м годом выросли более, чем на 60 процентов.

Два года назад квадратный метр стоил 51,7 тысячу рублей, а в 2022-м году — 84,5 тысячи рублей.

Однако, несмотря на это, спрос на недвижимость тоже растет. В текущем году жители области подали 297 643 заявления на покупку-продажу жилья и 23 560 заявления на регистрацию ипотеки. Год назад те же цифры были были на 40 и 3 тысячи меньше, соответственно.