Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Кузбассе

Фото: телеграм-канал Дмитрия Беглова

В Кузбассе на 15% снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Таких результатов удалось добиться благодаря нескольким факторам в частности, увеличению доступности телемедицинских консультаций, дистанционной курации пациентов, внедрению дистанционного чтения суточной записи ЭКГ, созданию 14 Центров высокого риска (время диагностики и подготовки пациентов к получению высокотехнологичной помощи сокращено), использованию вертолета санавиации для доставки пациентов из отдаленных территорий (экстренно эвакуировано уже более 30 пациентов). Кроме этого, в Новокузнецком филиале КККД им. академика Л.С. Барбараша было открыто отделение сосудистой нейрохирургии на 20 коек. Также министр здравоохранения сообщил, что с мая 2022 пациенты получают на руки препараты для лечения заболеваний сердца на три месяца.

В Кузбассе было обследовано 5400 людей с признаками заболеваний системы кровообращения, из них 1257 получили необходимую высокотехнологичную медпомощь.