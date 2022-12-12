В Кузбассе открыли первые ледовые переправы

Фото: МЧС Кузбасса

В Кузбассе официально открыли семь первых ледовых переправ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Пять пеших ледовых дорог заработали в Междуреченске, Мариинске, Яшкинском районе и Промышленновском районе, также открыта автомобильная в Мысках и гужевая - в Яшкинском районе.

Всего в этом году планируется открыть 42 ледовые дороги: 5 технологических, 5 автомобильных, 26 пеших, 4 гужевые, 2 автогужевые.

В ведомстве напомнили кузбассовцам, что передвигаться можно только по официально открытым переправам. При этом необходимо соблюдать правила. Так, машины должны двигаться со скоростью не более 10 километров в час, не тормозя и не совершая толчки, обгон, остановки. Переезжать по переправе необходимо без пассажиров.

Пешеходам разрешено двигаться только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вехами.

За выезд и выход на лед в зоне действия запрещающих знаков предусмотрен штраф до 5000 рублей.