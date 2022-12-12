Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Конституции, который отмечается в России сегодня, 12 декабря. Текст поздравления опубликован на сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что Конституция создает условия для независимости и стабильного развития страны. Она защищает традиционные семейные ценности и социальные гарантии, поддерживает исторически сложившееся единство народов. Также в документе прописаны права и обязанности граждан, смысл которых в том, чтобы сберечь идеалы, провозглашенные Российской Конституцией.

Губернатор выразил уверенность, что каждый кузбассовец, опираясь на конституционные принципы, может своим трудом внести вклад в преобразования как региона, так и страны в целом.

- Желаю вам помнить и чтить историю России, жить в согласии с законом, ставить и достигать высокие цели в работе. Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! - сказано в сообщении.