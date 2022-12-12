Житель Кемерова засудил соседа, который постоянно делал ему замечания и снимал на видео

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кемерова засудил соседа, который постоянно вторгался в его частную жизнь: делал замечания, оскорблял и даже установил видеокамеры, чтобы наблюдать, что происходит в чужом доме.

Как рассказали в Кемеровском районном суде, мужчины являются соседями - их дома расположены друг напротив друга, через проселочную улицу. Однако соседские отношения между ними не сложились. Один горожанин не возлюбил второго и фактически не давал ему прохода: писал на него заявления по выдуманным событиям в полицию и другие органы, постоянно делал замечания, оскорблял и даже кидался с кулаками. Кроме того, мужчина установил две видеокамеры и направил их в окна дома и на земельный участок, где проживает сосед с супругой.

Суд решил, что мужчина нарушает неприкосновенность частной жизни и обязал его прекратить видеосъемку и повернуть камеры так, чтобы они не были направлены на дом соседа. Кроме того, с кемеровчанина взыскали 5000 рублей компенсации морального вреда.