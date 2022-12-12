В Кузбассе шахтер взыскал с работодателя компенсацию морального вреда за несчастный случай

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе судебные приставы взыскали в пользу шахтера 315 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму, полученную на угольном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина работал подземным проходчиком на шахте. С ним произошел несчастный случай, после чего он долгое время не мог ходить. Горняку сделали операцию, ему пришлось находиться на лечении в травматологическом отделении.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с угольного предприятия, его требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства организации-должника в банке и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этого компенсация морального вреда шахтеру была выплачена в полном объеме.