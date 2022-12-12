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НовостиОбщество12 декабря 2022 4:21

На трассе рядом с Кемерово временно ограничат движение транспорта

Анастасия СЕРГЕЕВА

Завтра, 13 декабря, на автодороге вблизи Кемерова введут временные ограничения движения транспорта из-за буровзрывных работ, проводимых при строительстве обхода города. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Временные ограничения будут действовать на 29-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. В период с 12.00 до 17.00 произведут четыре взрыва. Каждый раз трасса будет перекрываться от 30 минут до 1 часа. Движение автомобилей между взрывами будет разрешено.

Кузбассовцев попросили заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.