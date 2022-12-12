В Полысаевском городском округе Кузбасса открылась новая амбулатория

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В поселке Красногорский Полысаевского городского округа открылась новая модульная амбулатория: теперь его жителям, как и жителям близлежащих населенных пунктов, не нужно ездить на прием к специалистам в окружной центр Полысаево.

Новое здание площадью 325 кв.м. построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение»: оно состоит из 16 помещений и способно обеспечить лечение 2700 человек, в том числе 560 детей.

Больница оснащена необходимым современным оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, аппаратом для проведения экспресс-анализов крови на сахар и холестерин, спиротестом, кислородным концентратом, тонометром для измерения внутриглазного давления.

- Обеспечение доступной и качественной медпомощью жителей Кузбасса - важнейшая задача, которую мы постепенно и успешно решаем. В 2022 году начали работать пять врачебных амбулаторий, еще восемь находятся в процессе строительства. В этих мини-больницах есть все необходимое для оказания первичной помощи и лечения пациентов в дневном стационаре рядом с домом, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В амбулаторию входят кабинеты приема пациентов и вакцинации, процедурный и гинекологический кабинеты, помещения для ожидания и гардероба. Жители смогут оформить больничные листы, сделать флюорографию и пройти диспансеризацию, получить консультации педиатра, фельдшера-терапевта от заведующих детской и взрослой поликлиниками Полысаева.