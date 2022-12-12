В Кемерове полиция нашла пропавшую жительницу Томска

Полиция нашла в Кемерове ушедшую из дома месяц назад 15-летнюю томичку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Томского УМВД сообщает, что поиски окончены, благодаря работе Кемеровской полиции.

В ноябре начались поиски пропавшей 15-леней томички Анастасии Мячиной: девушка ушла из дома и, по предварительным данным, направилась в Кемеровскую область.

Полиция Томска обратилась за помощью к коллегам из Кемерова, после чего незамедлительно начались поисково-розыскные работы.

Несовершеннолетнюю томичку удалось найти. По сообщению УМВД Кемеровской области, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, противоправных действий в ее отношений не совершалось.